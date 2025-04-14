У Києві притягнули до відповідальності юнаків за російську музику на Подолі попри удар ворога по Сумах

У Києві правоохоронці та співробітники Служби безпеки України встановили особи молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності, пише УНН з посиланням на поліцію Києва.

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"Учора, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що попри зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, хлопці не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.

Поліція встановила особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих жителів, а також 20-річний житель Київської області. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш.

Правоохоронці склали на молодих людей адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у стані спʼяніння) КУпАП.

Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Наразі з хлопцями працюють співробітники СБУ.

Доповнення

У Києві ветеран зазнав тілесних ушкоджень за те, що зробив зауваження відпочивальникам через російську музику. За даними правоохоронців, подія відбулася в одному з дворів Голосіївського району столиці.

Поліція Києва провела обшуки у квартирах двох неповнолітніх, які потрапили у скандал через публікації у соцмережах відео з російською музикою.