В Киеве задержали серийного квартирного вора

Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал по меньшей мере две квартиры. Полицейские проверят его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вчера, 30 декабря, оперативники задержали мужчину за совершение квартирной кражи. Нарушителя, 1977 года рождения, задержали сразу после совершения им очередного преступления.

Во время обыска по месту жительства нарушителя и автомобиля "Мерседес", на котором он передвигался, следователи Соломенского управления полиции обнаружили вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершению уголовного преступления. В частности изъяты отмычки, ключи, перчатки, мобильный телефон, несколько сим-карт, а также похищенные у граждан вещи - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, установлено, что задержанный ранее совершил еще одну квартирную кражу в Деснянском районе столицы.

Дополнение

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины - совершение кражи в условиях военного положения. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

На киевском блокпосту произошла стрельба: полиция сообщила подробности

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним,

В Киеве патрульные оперативно задержали мужчину, который, вероятно, устроил стрельбу на дороге. В его автомобиле нашли вероятные патроны и стреляную гильзу.