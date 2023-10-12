На киевском блокпосту произошла стрельба: полиция сообщила подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня утром в Киеве на одном из блокпостов произошла стрельба в результате того, что водитель не остановился по требованию военных. Об этом сообщила в комментарии УНН начальник отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис.
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«Около 10 часов в Святошинском районе Киева по требованию военного на одном из блок постов не совершил остановку транспортного средства водитель, в следствии чего военный произвел выстрел по колесам автомобиля», - сказала Юлия Гирдвилис.
Детали
От рикошета пули водитель получил ранения. Ему была оказана помощь на месте, однако от госпитализации он отказался.
Сейчас на месте происшествия следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции документирует это событие. Впоследствии будет принято решение о правовой квалификации.
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