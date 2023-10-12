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У Києві чоловік захопив бізнес-центр і вчинив стрілянину, його затримав КОРД - поліція

У Києві чоловік захопив бізнес-центр і вчинив стрілянину, його затримав КОРД - поліція

Київ • УНН

 • 570100 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Києві спецппризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр. Це сталося на проспекті Вацлава Гавела, повідомили у четвер у ГУНП у Києві, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили в поліції Києва у Facebook.

Деталі

Як повідомляється, подія сталась на проспекті Вацлава Гавела у Солом'янському районі Києва.

"До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли. Негайно на місце прибули спецпризначенці КОРДу", - розповіли у поліції.

Як стало відомо, вказують у поліції, "озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю".

"Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців", - зазначили у поліції.

У результаті перемовин, як повідомляється, поліцейські затримали зловмисника.

"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - вказали правоохоронці.

На місці працює слідчо-оперативна група і встановлює обставини та мотиви скоєного.

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