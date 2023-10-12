У Києві чоловік захопив бізнес-центр і вчинив стрілянину, його затримав КОРД - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Києві спецппризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр. Це сталося на проспекті Вацлава Гавела, повідомили у четвер у ГУНП у Києві, пише УНН.
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"Сьогодні зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили в поліції Києва у Facebook.
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Як повідомляється, подія сталась на проспекті Вацлава Гавела у Солом'янському районі Києва.
"До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли. Негайно на місце прибули спецпризначенці КОРДу", - розповіли у поліції.
Як стало відомо, вказують у поліції, "озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю".
"Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців", - зазначили у поліції.
У результаті перемовин, як повідомляється, поліцейські затримали зловмисника.
"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - вказали правоохоронці.
На місці працює слідчо-оперативна група і встановлює обставини та мотиви скоєного.
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