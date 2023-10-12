В Киеве мужчина захватил бизнес-центр и устроил стрельбу, его задержал КОРД - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Киеве спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, который захватил бизнес-центр. Это произошло на проспекте Вацлава Гавела, сообщили в четверг в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня утром вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания, под угрозой оружия заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в полиции Киева в Facebook.
Детали
Как сообщается, происшествие произошло на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева.
"В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и произвел выстрелы. Немедленно на место прибыли спецназовцы КОРДа", - рассказали в полиции.
Как стало известно, указывают в полиции, "вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание".
"Далее сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей", - отметили в полиции.
В результате переговоров, как сообщается, полицейские задержали злоумышленника.
"В результате инцидента никто не пострадал", - указали правоохранители.
На месте работает следственно-оперативная группа и устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного.
Напомним
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