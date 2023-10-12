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На київському блокпосту сталася стрілянина: поліція повідомила подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні вранці у Києві на одному з блокпостів сталася стрілянина внаслідок того, що водій не зупинився на вимогу військових. Про це повідомила у коментарі УНН начальниця відділу комунікації ГУНП у Києві Юлія Гірдвіліс.

Цитата

«Близько 10 години у Святошинському районі Києва на вимогу військового на одному з блок постів не здійснив зупинку транспортного засобу водій, в наслідок чого військовий здійснив постріл по колесах автомобіля» , - сказала Юлія Гірдвіліс.

Деталі

Від рикошету пулі водій отримав поранення. Йому було надано допомогу на місці, проте від госпіталізації він відмовився.

Зараз на місці події слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції документує цю подію. Згодом буде прийнято рішення про правову кваліфікацію.

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