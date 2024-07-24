В Киеве ежедневно мониторят более 300 супермаркетов, магазинов на соблюдение температурного режима

В Киеве сейчас фиксируется уменьшение количества жалоб и количества заболеваний острыми кишечными инфекциями. Однако существует возможность повышенной заболеваемости. Ежедневно мониторится более 300 супермаркетов, магазинов по соблюдению температурного режима. Об этом журналисту УНН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Что касается пика заболеваемости, то мы его уже прошли. Уменьшается количество жалоб и уменьшается количество заболеваний. Если на позапрошлой неделе у нас было зарегистрировано 3 вспышки острых кишечных инфекций, на прошлой - 2 вспышки, на этой - только одна - сказал Рубан.

Также он сообщил, что в Киеве мониторится ежедневно более 300 супермаркетов, магазинов по соблюдению температурного режима.

"Проводятся усиленный мониторинг по всем операторам. Мониторится ежедневно более 300 супермаркетов, магазинов по соблюдению температурного режима. Ситуация выравнивается в связи со снижением температуры и приведением в порядок альтернативного электроснабжения, поэтому можно сказать, что ситуация урегулируется. Но на сегодня существует возможность повышенной заболеваемости, поэтому дальше мероприятия будут продолжаться", - отметил Рубан.

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Также, по его словам, на каждой ярмарке работают врачи с целью контроля запрета на реализацию скоропортящейся продукции.

"На каждом рынке работает лаборатория (ветеринарно-санитарная - ред.), на каждой ярмарке работают врачи с целью контроля запрета на реализацию скоропортящейся продукции. Поэтому в целом на сегодня ситуация контролируемая", - сказал Рубан.

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Дополнение

15 июля Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщало, что работало в усиленном режиме. Ведь аномальная жара и отключение электроснабжения ставили новые вызовы перед субъектами хозяйствования, которые работают с пищевыми продуктами.