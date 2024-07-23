В Киевской области провели разъяснение бизнесу относительно хранения продуктов при отключениях электроэнергии, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в области, пишет УНН.

Детали

Специалисты Бориспольского района провели разъяснительную работу среди операторов рынка по соблюдению температурных режимов хранения продуктов.

Работу провели, чтобы не допустить пищевых токсикоинфекций у людей. В ведомстве отметили, что они могут возникнуть на фоне перебоев со светом при отсутствии в некоторых торговых сетях альтернативных источников электропитания холодильных витрин, холодильных и морозильных камер, где хранятся продукты питания, что может повлиять на их безопасность.

Операторам рынка по производству и обороту пищевых продуктов отметили необходимость использования альтернативных источников энергии при отключениях электроэнергии (бензиновые или дизельные генераторы, солнечные (аккумуляторные) батареи, портативные электростанции и т.д.) и адаптации работы предприятия к графикам отключений электроэнергии.

Контролеры отмечают, что температурный режим не должен прерываться.

"Исключение по соблюдению температурного режима, который делает невозможным размножение микроорганизмов, формирование токсинов, возможно в течение ограниченного периода времени в процессе подготовки пищевого продукта к перевозке, хранению, продаже, сервировке пищевых продуктов при условии, если это не вызывает риск здоровью потребителей", - отметили в ведомстве.

В Госпродпотребслужбе отметили, что операторам рынка пищевых продуктов необходимо:

разработать план мероприятий и инструкции на случай отключения электроэнергии;

провести обучение персонала по обеспечению надлежащих условий хранения пищевых продуктов, определенных производителем;

пересмотреть процедуры изъятия и отзыва несоответствующей продукции и пути ее утилизации;

разработать дополнительные меры с целью обеспечения надлежащих и стабильных условий производства и хранения пищевых продуктов;

при производстве и обороте пищевых продуктов усилить контроль за соблюдением условий хранения (температуры, времени хранения).

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