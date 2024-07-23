Киев • УНН
Специалисты Госпродпотребслужбы провели разъяснения по хранению продуктов при отключениях электроэнергии. Операторам рынка отметили необходимость использования альтернативных источников энергии и соблюдения температурных режимов.
В Киевской области провели разъяснение бизнесу относительно хранения продуктов при отключениях электроэнергии, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в области, пишет УНН.
Детали
Специалисты Бориспольского района провели разъяснительную работу среди операторов рынка по соблюдению температурных режимов хранения продуктов.
Работу провели, чтобы не допустить пищевых токсикоинфекций у людей. В ведомстве отметили, что они могут возникнуть на фоне перебоев со светом при отсутствии в некоторых торговых сетях альтернативных источников электропитания холодильных витрин, холодильных и морозильных камер, где хранятся продукты питания, что может повлиять на их безопасность.
Операторам рынка по производству и обороту пищевых продуктов отметили необходимость использования альтернативных источников энергии при отключениях электроэнергии (бензиновые или дизельные генераторы, солнечные (аккумуляторные) батареи, портативные электростанции и т.д.) и адаптации работы предприятия к графикам отключений электроэнергии.
Контролеры отмечают, что температурный режим не должен прерываться.
"Исключение по соблюдению температурного режима, который делает невозможным размножение микроорганизмов, формирование токсинов, возможно в течение ограниченного периода времени в процессе подготовки пищевого продукта к перевозке, хранению, продаже, сервировке пищевых продуктов при условии, если это не вызывает риск здоровью потребителей", - отметили в ведомстве.
В Госпродпотребслужбе отметили, что операторам рынка пищевых продуктов необходимо:
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