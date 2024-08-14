В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала - соцсети
Киев • УНН
В Киеве вспыхнул крупный пожар вблизи Дарницкого вокзала. По предварительным данным, горит заброшенное здание, но официальной информации от ГСЧС пока нет.
В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала, передает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
"Очень сильный пожар в районе Дарницкого вокзала. Что именно горит - неизвестно", - говорится в сообщении.
Впоследствии появились сообщения, что, предварительно, горит заброшенное здание.
Сейчас информации от ГСЧС относительно пожара нет.
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