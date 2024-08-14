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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала - соцсети

В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала - соцсети

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 17:25  •  7006 просмотра

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В Киеве вспыхнул крупный пожар вблизи Дарницкого вокзала. По предварительным данным, горит заброшенное здание, но официальной информации от ГСЧС пока нет.

В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала, передает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

"Очень сильный пожар в районе Дарницкого вокзала. Что именно горит - неизвестно", - говорится в сообщении.

Впоследствии появились сообщения, что, предварительно, горит заброшенное здание.

Сейчас информации от ГСЧС относительно пожара нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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