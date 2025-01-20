В Киеве возобновили подачу тепла после аварии и водоснабжение после атаки рф

В Шевченковском районе столицы заменили участок трубопровода, поврежденного во время вражеской атаки 18 января, а в Соломенском районе восстановили теплоснабжение после аварии 19 января, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Завершили ремонт водопровода, поврежденного во время субботней ракетной атаки, на ул. Юрия Ильенко, что в Шевченковском районе столицы", - указывает КГГА со ссылкой на данные ЧАО "АК "Киевводоканал".

Как сообщается, заменили 9 метров трубопровода и засыпали котлован. После этого, как указано, начнется асфальтирование и восстановление участка.

Отмечается, что водоснабжение потребителей восстановили утром 19 января.

"Сейчас частично ограничено движение транспорта по ул. Юрия Ильенко. Там продолжаются работы по благоустройству", - сообщили в КГГА.

Кроме того, по данным КГГА, в Соломенском районе столицы на ул. Митрополита Василия Липкивского вчера, 19 января, произошло повреждение теплосети, и там уже завершили ремонтные работы и восстановили подачу тепла в дома. Для этого специалистам Киевтеплоэнерго, как указано, понадобилось около 12 часов.

"На утро 20 января подача теплоносителя восстановлена ко всем 452 домам. Корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова и Дорожной клинической больницы № 2, получавшие тепло с помощью мобильных котельных, подключены к теплоснабжению по обычной схеме", - сообщили в КГГА.

Управляющие домов, как отмечается, "должны обеспечить циркуляцию теплоносителя" для подачи отопления в квартиры.