У Києві відновили подачу тепла після аварії та водопостачання після атаки рф
Київ • УНН
У Шевченківському районі замінили 9 метрів пошкодженого трубопроводу після ракетної атаки. У Солом'янському районі відновили теплопостачання для 452 будинків після аварії на тепломережі.
У Шевченківському районі столиці замінили ділянку трубопроводу, пошкодженого під час ворожої атаки 18 січня, а в Солом'янському районі відновили теплопостачання після аварії 19 січня, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
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"Завершили ремонт водогону, пошкодженого під час суботньої ракетної атаки, на вул. Юрія Іллєнка, що в Шевченківському районі столиці", - вказує КМДА з посиланням на дані ПрАТ "АК "Київводоканал".
Як повідомляється, замінили 9 метрів трубопроводу і засипали котлован. Після цього, як вказано, розпочнеться асфальтування та відновлення ділянки.
Зазначається, що водопостачання споживачам відновили вранці 19 січня.
"Наразі частково обмежений рух транспорту вул. Юрія Іллєнка. Там тривають роботи з благоустрою", - повідомили у КМДА.
Окрім того, за даними КМДА, у Солом’янському районі столиці на вул. Митрополита Василя Липківського вчора, 19 січня, сталося пошкодження тепломережі, і там уже завершили ремонтні роботи та відновили подачу тепла до будинків. Для цього фахівцям Київтеплоенерго, як вказано, знадобилося близько 12 годин.
"На ранок 20 січня подачу теплоносія відновлено до всіх 452 будинків. Корпуси Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та Дорожньої клінічної лікарні № 2, що отримували тепло за допомогою мобільних котелень, підключені до теплопостачання за звичайною схемою", - повідомили у КМДА.
Управителі будинків, як зазначається, "мають забезпечити циркуляцію теплоносія" для подачі опалення у квартири.