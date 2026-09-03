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В Киеве военнослужащего задержали за угрозы прохожему автоматом - полиция

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

В Голосеевском районе мужчина, оказавшийся военнослужащим, угрожал мужчине автоматом якобы из-за прослушивания иностранной музыки. У него изъяли трофейное оружие.

В Киеве военнослужащего задержали за угрозы прохожему автоматом - полиция

В Киеве мужчина с автоматом угрожал прохожему, правонарушителя задержали, он оказался военнослужащим, у него изъяли трофейное оружие. Свой поступок он объяснил якобы прослушиванием иностранной музыки оппонентом, сообщили в ГУНП в столице 3 сентября, пишет УНН.

Полицейские задержали мужчину, который в Голосеевском районе с автоматом в руках угрожал прохожему 

- сообщили в полиции.

Где это произошло

Событие произошло в гаражном кооперативе на Голосеевском проспекте.

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что "к нему подошел неизвестный с автоматическим оружием в руках, спровоцировал конфликт и начал угрожать". По вызову незамедлительно были направлены патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Что известно о нарушителе

"По прибытии на место происшествия полицейские задержали правонарушителя – им оказался военнослужащий, у которого правоохранители изъяли трофейное оружие, привезенное из зоны боевых действий", - указали в полиции.

Со слов задержанного, "он начал угрожать мужчине якобы из-за иностранной музыки, которую тот слушал". Нарушителя передали сотрудникам Государственного бюро расследований.

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Юлия Шрамко

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