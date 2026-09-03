У Києві військового затримали через погрози автоматом перехожому - поліція

У Києві чоловік з автоматом погрожував перехожому, правопорушника затримали, він виявився військовим, у нього вилучили трофейну зброю. Вчинок він пояснив нібито прослуховуванням іноземної музики опонентом, повідомили у ГУНП в столиці 3 вересня, пише УНН.

Поліцейські затримали чоловіка, який у Голосіївському районі із автоматом в руках погрожував перехожому - повідомили у поліції.

Де це сталося

Подія відбулась у гаражному кооперативі на проспекті Голосіївському.

До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що "до нього підійшов невідомий з автоматичною зброєю в руках, зчинив конфлікт та почав погрожувати". За викликом негайно були скеровані патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Що відомо про порушника

"По прибутті на місце події поліцейські затримали правопорушника – ним виявився військовий, у якого правоохоронці вилучили трофейну зброю, привезену із зони бойових дій", - вказали у поліції.

Зі слів затриманого, "він почав погрожувати чоловікові нібито через іноземну музику, яку той слухав". Порушника передали співробітникам Державного бюро розслідувань.

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