Первая масштабная конференция по закупкам МХП - MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках - состоится 19 июля 2024 г. в Киеве.

Цель конференции - усиление украинского бизнеса, повышение эффективности закупок всей страны.

Для МХП важно делать успешным бизнес вокруг себя - компания помогает развиваться сотням бизнес-партнеров и делать больший вклад в экономику Украины.

В программе конференции:

мировые тренды и новейшие подходы к оценке эффективности корпоративных закупок;

best practices инвестиционных и импортных закупок;



анализ эффективности государственных закупок по сравнению с коммерческим сектором;



открытый диалог и обсуждение актуальных вопросов закупок.



Ознакомиться с полной программой можно на сайте конференции.

Во время мероприятия участников ждут выступления и панельные дискуссии с участием директоров и экспертов по закупкам компаний МХП, Новая Почта, Fozzy Group, ООО "Интек", ГП "Медзакупки Украины", АО "Укрпочта", НБУ, Райффайзен Банка Украина.

MHP Procurement Conference имеет и благотворительную составляющую - все средства от продажи билетов стратегический партнер МХП фонд "МХП-Громаді" направит на помощь Украине в борьбе с врагом.

Стоимость билета для участия в мероприятии - 5000 гривен, приобрести можно по ссылке.

Справка об организаторе мероприятия:

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "Мʼясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП - Громаді" компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.