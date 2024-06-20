У Києві відбудеться перша всеукраїнська конференція із закупівель МХП
Київ • УНН
У Києві 19 липня відбудеться конференція із закупівель МХП – MHP Procurement Conference 2024: великий бізнес про закупівлі.
Перша масштабна конференція із закупівель МХП – MHP Procurement Conference 2024: великий бізнес про закупівлі – відбудеться 19 липня 2024 р. у Києві.
Мета конференції – посилення українського бізнесу, підвищення ефективності закупівель всієї країни.
Для МХП важливо робити успішним бізнес навколо себе — компанія допомагає розвиватися сотням бізнес-партнерів та робити більший внесок в економіку України.
В адженді конференції:
- світові тренди та новітні підходи до оцінки ефективності корпоративних закупівель;
- best practices інвестиційних та імпортних закупівель;
- аналіз ефективності державних закупівель в порівнянні з комерційним сектором;
- відкритий діалог та обговорення найактуальніших питань закупівель.
Ознайомитись із повною програмою можна на сайті конференції.
Під час заходу учасників чекають виступи та панельні дискусії за участі директорів та експертів із закупівель компаній МХП, Нова Пошта, Fozzy Group, ТОВ "Інтек", ДП "Медзакупівлі України", АТ "Укрпошта", НБУ, Райффайзен Банку Україна.
MHP Procurement Conference має і благодійну складову – всі кошти з продажу квитків стратегічний партнер МХП фонд "МХП-Громаді" спрямує на допомогу Україні у боротьбі з ворогом.
Вартість квитка для участі у заході – 5000 гривень, придбати можна за посиланням.
Довідка про організатора заходу:
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.
МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.
Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "МХП Поруч".
Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.