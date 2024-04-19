В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  190003 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  223673 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  223816 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  172738 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118418 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129064 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139795 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138128 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124553 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103952 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы

С 22 апреля в Киеве возобновляется платная парковка через приложение Kyiv Digital, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 утра до 10 вечера.

Экономика •   •  17911 просмотра
В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы

Враг целенаправленно попал в инфраструктурные объекты Укрзализныци в Днепре и области: есть раненые среди железнодорожников

Российские войска массово атаковали объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци в Днепре и области, ранив железнодорожников и приостановив работу вокзала станции Днепр.

Общество •   •  16626 просмотра
Враг целенаправленно попал в инфраструктурные объекты Укрзализныци в Днепре и области: есть раненые среди железнодорожников

В оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва: что известно

Утром в оккупированном Мариуполе произошло три взрыва, один из которых был направлен против руководства российского батальона возле металлургического комбината имени Ильича, сообщает группа "Сопротивление Мариуполя".

Война •   •  14596 просмотра
В оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва: что известно

Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область, 21 человек ранен - ОВА

Ракетный обстрел в Украине привел к 15 раненым в Днепре, 3 раненым в Кривом Роге, 3 раненым в Синельниково, включая 2 детей, и, трагически, один 8-летний ребенок умер в больнице.

Война •   •  15645 просмотра
Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область, 21 человек ранен - ОВА

Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2

В ночь на 19 апреля Днепропетровская область была атакована российскими войсками: утром было сбито 9 ракет, а ночью - еще 2, но некоторые ракеты попали, повредив объекты инфраструктуры в Днепре, предприятие в Павлограде, вызвав разрушения и жертвы в Синельниково и Никопольском районе, в Днепре погибло 2 человека, 15 получили ранения.

Война •   •  15813 просмотра
Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2

Вражеские нападения на Николаевщине: беспилотник и артиллерия нанесли удары, пострадавших нет

В Николаевской области произошло два вражеских обстрела, обошлось без жертв.

Война •   •  15327 просмотра
Вражеские нападения на Николаевщине: беспилотник и артиллерия нанесли удары, пострадавших нет

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска

Российский бомбардировщик Ту-22М3, который осуществлял ракетный обстрел, разбился в Ставропольском крае, но пилоты выжили, сообщают в Вооруженных силах Украины.

Война •   •  15790 просмотра
Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска

Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам

За минувшие сутки силы противника 442 раза обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  15993 просмотра
Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам

За сутки погибло 870 военных рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 870 военнослужащих.

Война •   •  15991 просмотра
За сутки погибло 870 военных рф

За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

За минувшие сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиаударов и 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  15857 просмотра
За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела