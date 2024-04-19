В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы

С 22 апреля в Киеве возобновляется оплата парковки, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 часов до 22 часов, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Детали

"С 22 апреля парковка в Киеве станет платной. Оплата парковки снова заработает в приложении Киев Цифровой", - сообщили в КГГА.

Как и раньше, парковка на муниципальных площадках будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В остальное время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье парковка бесплатная.

Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик - 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска - 25 грн/час;

3 зона, остальной город - 5 грн/час.

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка";

выбрать номер авто из перечня или указать его;

самостоятельно выбрать адрес и номер парковочной площадки из списка или она автоматически определится по геолокации;

нажать "Начать парковку";

нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к "Оплате парковки".

Парковку можно оплатить карточкой, через Apple Pay или Google Pay.

"Обращаем внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении - это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева и направляется на восстановление инфраструктуры города во время военного положения. Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, поэтому не игнорируйте оповещения о тревоге, которые также поступают в Киев Цифровой", - отметили в КГГА.

Оплата парковки в столице восстановлена по решению суда.

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