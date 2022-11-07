В Киеве установили тарифы на парковку: сколько нужно платить
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в Киеве начали действовать тарифы на пользование парковками "Киевтранспарксервис". Об этом сообщили апрессслужба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
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"С 7 ноября в столице действуют тарифы на пользование площадками КП "Киевтранспарксервис" для платной парковки транспортных средств. Тарифы рассчитаны коммунальным предприятием согласно действующему законодательству, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации №735 07.11.2022", – говорится в сообщении.
Детали
Найти парковку и узнать стоимость можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка".
Стоимость парковки за 1 час:
І зона – 35 грн
ІІ зона – 25 грн
ІІІ зона – 5 грн
Абонементный талон в месяц:
І-ІІІ – 5733 грн
И-ІІ – 5145 грн
ІІ-ІІІ – 2940 грн
ІІІ – 882 грн
Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00:
І-ІІІ – 390 грн
І-ІІ – 350 грн
ІІ-ІІІ – 250 грн
ІІІ – 50 грн
Парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках:
до часа включительно – 5 грн
до 2 часов включительно – 10 грн
до 12 часов включительно – 11 грн
до 13 часов включительно – 16 грн
до 14 часов включительно – 21 грн
за сутки – 22 грн
Напомним
Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут ездить автобусы.