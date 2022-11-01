Для экономии электричества: в Киеве вместо троллейбусов будут ездить автобусы

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"С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и экономить электричество", – написал мэр.

Напомним

Для экономии электроэнергии с 1 ноября в киевском метрополитене увеличили интервал движения поездов: в пиковые часы до 4-5 минут, в межпик – до 8-10 минут.