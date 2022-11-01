Для економії електрики: у Києві замість тролейбусів їздитимуть автобуси

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"Відзавтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику", – написав мер.

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Для економії електроенергії з 1 листопада у київському метрополітені збільшили інтервал руху потягів: у пікові години до 4-5 хвилин, у міжпік – до 8-10 хвилин.