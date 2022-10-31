До 10 хвилин: у київському метро збільшать інтервал руху поїздів

Цитата

"У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У КМДА зазначили, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо

У Києві після чергової масованої атаки ворога замість тролейбусів та трамваїв на низці маршрутів запустили автобуси.