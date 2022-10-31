До 10 хвилин: у київському метро збільшать інтервал руху поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Для економії електроенергії з 1 листопада у київському метрополітені збільшать інтервал руху поїздів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
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"У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин", – ідеться у повідомленні.
Додамо
У КМДА зазначили, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.
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