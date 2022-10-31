У Києві на заміну тролейбусам та трамваям на низці маршрутів запустили автобуси

Цитата

"У столиці на низці тролейбусних і трамвайних маршрутів організовують тимчасове автобусне сполучення", - йдеться у повідомленні.

Так, це відбувається через знеструмлення.

Тролейбусні маршрути

Внесено зміни в роботу тролейбусних маршрутів №№ 35, 36, 5Д. На ділянці від пл. Марченка до житлового масиву Виноградар будуть автобуси № 26ТР.

Організовується альтернативне автобусне сполучення на тролейбусних маршрутах № 25 «ст. м. «Почайна – просп. Свободи» та № 41 «вул. Тулузи – ст. м. «Святошин».

Рух тролейбусів з житлового масиву Троєщина тимчасово організовано до ст. м. «Дарниця». До ст. м. «Почайна» можливо дістатись, скориставшись автобусними маршрутами №№ 21, 101.

Трамвайні маршрути

Тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16, 19 – на ділянці від Контрактової площі до пл. Т. Шевченка. Організовується альтернативне автобусне сполучення з можливою пересадкою на існуючі автобусні маршрути №№ 24Тр, 99, 102.

Від пл. Шевченка до Пущі-Водиці організовано автобусне сполучення.

У КМДА нагадали також, що на низці тролейбусних маршрутів у столиці з 20 жовтня працюють автобуси. Так відбуватиметься, доки ситуація із електроенергією не стабілізується.