У Києві встановили тарифи на паркування: скільки треба платити

Цитата

"Від 7 листопада у столиці діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів. Тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації №735 від 07.11.2022", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Знайти паркувальний майданчик та дізнатися вартість паркування можна у застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".

Вартість паркування за 1 годину:

І зона – 35 грн

ІІ зона – 25 грн

ІІІ зона – 5 грн

Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ – 5733 грн

І-ІІ – 5145 грн

ІІ-ІІІ – 2940 грн

ІІІ – 882 грн

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 грн

І-ІІ – 350 грн

ІІ-ІІІ – 250 грн

ІІІ – 50 грн

Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно – 5 грн

до 2 годин включно – 10 грн

до 12 годин включно – 11 грн

до 13 годин включно – 16 грн

до 14 годин включно – 21 грн

за добу – 22 грн

Нагадаємо

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва їздитимуть автобуси.