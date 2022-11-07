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У Києві встановили тарифи на паркування: скільки треба платити

У Києві встановили тарифи на паркування: скільки треба платити

Київ • УНН

 • 420764 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Відсьогодні у Києві почали діяти тарифи на користування парковками "Київтранспарксервіс". Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

Цитата

"Від 7 листопада у столиці діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів. Тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації №735 від 07.11.2022", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Знайти паркувальний майданчик та дізнатися вартість паркування можна у застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".

Вартість паркування за 1 годину:

І зона – 35 грн
ІІ зона – 25 грн
ІІІ зона – 5 грн

Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ – 5733 грн
І-ІІ – 5145 грн
ІІ-ІІІ – 2940 грн
ІІІ – 882 грн

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 грн
І-ІІ – 350 грн
ІІ-ІІІ – 250 грн
ІІІ – 50 грн

Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно – 5 грн
до 2 годин включно – 10 грн
до 12 годин включно – 11 грн
до 13 годин включно – 16 грн
до 14 годин включно – 21 грн
за добу – 22 грн

Нагадаємо

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва їздитимуть автобуси.

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