У Києві встановили тарифи на паркування: скільки треба платити
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Відсьогодні у Києві почали діяти тарифи на користування парковками "Київтранспарксервіс". Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
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"Від 7 листопада у столиці діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів. Тарифи розраховані комунальним підприємством згідно з чинним законодавством, пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації №735 від 07.11.2022", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Знайти паркувальний майданчик та дізнатися вартість паркування можна у застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".
Вартість паркування за 1 годину:
І зона – 35 грн
ІІ зона – 25 грн
ІІІ зона – 5 грн
Абонементний талон на місяць:
І-ІІІ – 5733 грн
І-ІІ – 5145 грн
ІІ-ІІІ – 2940 грн
ІІІ – 882 грн
Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:
І-ІІІ – 390 грн
І-ІІ – 350 грн
ІІ-ІІІ – 250 грн
ІІІ – 50 грн
Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:
до години включно – 5 грн
до 2 годин включно – 10 грн
до 12 годин включно – 11 грн
до 13 годин включно – 16 грн
до 14 годин включно – 21 грн
за добу – 22 грн
Нагадаємо
Щоб зменшити навантаження на енергосистему, з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва їздитимуть автобуси.