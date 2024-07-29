Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, среди действующих и бывших должностных лиц государственного земельного кадастра в Киевской области, которая незаконно завладела земельным участком на территории национального природного парка «Голосеевский». Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Преступную схему ликвидировали сотрудники криминальной полиции совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции, при содействии Департамента по контролю за использованием и охраной земель Госгеокадастра Украины - объясняют правоохранители.

Установлено, что группа лиц, занимавших руководящие должности в госпредприятии, используя служебное положение, осуществили подделку государственного акта на право собственности на земельный участок площадью 8 га.

В дальнейшем мошенники зарегистрировали указанный акт в Национальной кадастровой системе Украины и в системе регистрации прав на недвижимое имущество. После незаконного завладения землей злоумышленники пытались ее продать.

В январе текущего года члены преступной группы пытались легализовать свои действия и осуществить незаконную продажу земельного участка, разместив объявление о его продаже в сети интернет, однако благодаря слаженной работе правоохранителей противоправные действия были - добавили в Нацполиции.

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Во время санкционированных обысков полицейские изъяли оригиналы документов. Ущерб, нанесенный государству фигурантами, составляет более ₴105 миллионов.

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств и сообщили о подозрении пяти членам организованной преступной группы по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители добавляют, что незаконную регистрацию права собственности на земельный участок отменили в предусмотренном законом порядке, а земельный участок вернули в природно-заповедный фонд Украины.

Напомним,

В суд передано дело бывшего директора управления капстроительства Киевводоканала за служебную халатность. Он подписал акты с завышенной стоимостью работ, что привело к убыткам бюджета на 3,3 млн грн.