Киев • УНН
В Дарницком районе Киева неизвестный похитил генератор из магазина. Патрульные обнаружили и задержали подозреваемого, который пытался убежать, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу.
В столице неизвестный похитил генератор из магазина и пытался скрыться от правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева в Telegram.
Детали
По данным правоохранителей на днях на линию 112 поступил вызов о краже в Дарницком районе. Заявитель сообщил, что увидел в окно, как неизвестный похитил генератор из магазина.
Обследовав прилегающие территории, полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника. Он попытался убежать, однако правоохранители его догнали и задержали.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, добавили в патрульной полиции.
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