В столице неизвестный похитил генератор из магазина и пытался скрыться от правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева в Telegram.

Детали

По данным правоохранителей на днях на линию 112 поступил вызов о краже в Дарницком районе. Заявитель сообщил, что увидел в окно, как неизвестный похитил генератор из магазина.

Обследовав прилегающие территории, полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника. Он попытался убежать, однако правоохранители его догнали и задержали.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, добавили в патрульной полиции.

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