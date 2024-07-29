В Киеве ограбили водителя маршрутки, подозреваемого задержали после попытки сбежать через лес, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о грабеже. Заявитель сообщил, что возле станции метро "Бориспольская" задержан "мужчина, который завладел деньгами у водителя маршрутного автобуса и пытался убежать".

"На месте происшествия полицейские установили, что на конечной остановке общественного автотранспорта 24-летний местный житель, воспользовавшись тем, что водитель отвлекся, забрал из салона автобуса 1700 гривен. Мужчина побежал через лес, водители маршруток догнали беглеца и передали правоохранителям", - указали в полиции.

Мужчина задержан. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 УКУ - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание - до 10 лет лишения свободы.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, отметили в полиции.

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