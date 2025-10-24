В Киеве разоблачена попытка продажи младенца: под подозрением представители частной клиники
Киев • УНН
В Киеве разоблачена попытка продажи младенца, где представители частной клиники пытались передать новорожденную девочку китайским супругам, несмотря на отсутствие генетической связи с отцом. Супруги вернулись в Китай с сыном, а девочку оставили на няню в арендованной квартире.
Супружеской паре из Китая, воспользовавшейся услугами программы суррогатного материнства, пытались передать новорожденную девочку, которая по данным экспертизы не является ребенком отца (представителя супружеской пары из КНР).
Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Супружеская пара из Китая, воспользовавшаяся программой суррогатного материнства, не получила своего ребенка.
Семейная пара из Китая приехала в Украину для того, чтобы воспользоваться услугами программы суррогатного материнства, которые предоставляет столичная частная клиника. Суррогатная мать родила для пары двойняшек – мальчика и девочку.
Затем иностранцы официально провели генетическую экспертизу, которая установила, что мужчина не является отцом девочки, родным ему является только мальчик.
Но, как указывает следствие, представители клиники все равно пытались передать девочку семейной паре, помогая им через суд признать отцовство, чтобы забрать ребенка.
В конце концов супруги вернулись в Китай с рожденным в Украине сыном. Девочку же руководители клиники оставили на няню в арендованной квартире в Киеве, пока не решится вопрос в суде
Несколько лет назад было неизвестно, сколько клиник в Украине занимается суррогатным материнством. Об отсутствии реестра заявлял Уполномоченный президента Украины по правам ребенка.
Президент Италии подписал закон, предусматривающий наказание до двух лет лишения свободы и штрафы до миллиона евро за суррогатное материнство за пределами страны.
Правительство Испании запретило своим посольствам регистрировать детей, рожденных с помощью суррогатного материнства