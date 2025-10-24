$41.900.14
Ексклюзив
12:47 • 7312 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 9886 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 10884 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21373 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56152 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25639 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19499 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21752 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31608 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29935 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
У Києві викрито спробу продажу немовля: під підозрою представники приватної клініки

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

У Києві викрито спробу продажу немовля, де представники приватної клініки намагалися передати новонароджену дівчинку китайському подружжю, попри відсутність генетичного зв'язку з батьком. Подружжя повернулося до Китаю з сином, а дівчинку залишили на няню в орендованій квартирі.

У Києві викрито спробу продажу немовля: під підозрою представники приватної клініки

Подружжю з Китаю, яке скористалося послугами програми сурогатного материнства, намагалися передати новонароджену дівчинку, яка за даними експертизи не є дитиною батька (представника подружжя з КНР).

Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Подружжя з Китаю, що скористалося програмою сурогатного материнства не отримала свою дитину.

Сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка. Сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.   

Потім іноземці офіційно провели генетичну експертизу, яка встановила, що чоловік не є батьком дівчинки, рідним йому є лише хлопчик.

Але, як вказує слідство, представники клініки все одно намагалися передати дівчинку сімейній парі, допомагаючи їм через суд визнати батьківство, щоб забрати дитину. 

Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суд

- інформує Київська міська прокуратура.

Нагадаємо

Декілька років тому, було невідомо, скільки клінік в Україні займається сурогатним материнством. Про відсутність реєстру заявляв Уповноважений президента України з прав дитини.

Президент Італії підписав закон, який передбачає покарання до двох років позбавлення волі та штрафи до мільйона євро за сурогатне материнство за межами країни.

Уряд Іспанії заборонив своїм посольствам реєструвати дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства30.04.25, 17:29 • 10480 переглядiв

Ігор Тележніков

