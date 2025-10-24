У Києві викрито спробу продажу немовля: під підозрою представники приватної клініки
Київ • УНН
У Києві викрито спробу продажу немовля, де представники приватної клініки намагалися передати новонароджену дівчинку китайському подружжю, попри відсутність генетичного зв'язку з батьком. Подружжя повернулося до Китаю з сином, а дівчинку залишили на няню в орендованій квартирі.
Подружжю з Китаю, яке скористалося послугами програми сурогатного материнства, намагалися передати новонароджену дівчинку, яка за даними експертизи не є дитиною батька (представника подружжя з КНР).
Деталі
Подружжя з Китаю, що скористалося програмою сурогатного материнства не отримала свою дитину.
Сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка. Сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.
Потім іноземці офіційно провели генетичну експертизу, яка встановила, що чоловік не є батьком дівчинки, рідним йому є лише хлопчик.
Але, як вказує слідство, представники клініки все одно намагалися передати дівчинку сімейній парі, допомагаючи їм через суд визнати батьківство, щоб забрати дитину.
Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суд
Нагадаємо
Декілька років тому, було невідомо, скільки клінік в Україні займається сурогатним материнством. Про відсутність реєстру заявляв Уповноважений президента України з прав дитини.
Президент Італії підписав закон, який передбачає покарання до двох років позбавлення волі та штрафи до мільйона євро за сурогатне материнство за межами країни.
Уряд Іспанії заборонив своїм посольствам реєструвати дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства30.04.25, 17:29 • 10480 переглядiв