У Києві викрито спробу продажу немовля: під підозрою представники приватної клініки

Подружжю з Китаю, яке скористалося послугами програми сурогатного материнства, намагалися передати новонароджену дівчинку, яка за даними експертизи не є дитиною батька (представника подружжя з КНР).

Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Подружжя з Китаю, що скористалося програмою сурогатного материнства не отримала свою дитину.

Сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка. Сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.

Потім іноземці офіційно провели генетичну експертизу, яка встановила, що чоловік не є батьком дівчинки, рідним йому є лише хлопчик.

Але, як вказує слідство, представники клініки все одно намагалися передати дівчинку сімейній парі, допомагаючи їм через суд визнати батьківство, щоб забрати дитину.

Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суд