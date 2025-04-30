Уряд Іспанії заборонив своїм посольствам реєструвати дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства
Київ • УНН
Іспанські посольства більше не реєструватимуть дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства за кордоном. Нова інструкція Мінюсту набуде чинності найближчим часом.
Відтепер в країні діє нова інструкція Мінюсту, яка запобігає реєстрацї неповнолітніх, народжених за межами Іспанії за допомогою сурогатного материнства. Передає УНН із посиланням на El Mundo.
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Запобігти тому, щоб громадяни обходили заборону на цю практику в Іспанії - так пояснило Міністерство юстиції країни рішення, згідно з яким, іспанським посольствам та консульствам тепер буде заборонено реєструвати дітей, народжених сурогатними матерями в іноземних країнах.
Правила набудуть чинності у найближчий четвер. Постанова скасовує усі незавершені процеси реєстрації, а також забороняє дипломатам приймати свідоцтва, видані іноземними державами, в яких громадяни Іспанії визнаються батьками дитини, народженої шляхом сурогатного материнства.
Починаючи з цього четверга, коли інструкція буде опублікована в Офіційному державному віснику (BOE), неповнолітніх можна буде зареєструвати лише звичайними способами визначення батьківства: через біологічні зв'язки або усиновлення.
Нагадаємо
Організатор та двоє учасників злочинної організації постануть перед судом за вербування жінок для сурогатного материнства для самотніх іноземців. Схема порушувала закон і експлуатувала вразливих жінок.