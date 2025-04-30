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Уряд Іспанії заборонив своїм посольствам реєструвати дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Іспанські посольства більше не реєструватимуть дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства за кордоном. Нова інструкція Мінюсту набуде чинності найближчим часом.

Уряд Іспанії заборонив своїм посольствам реєструвати дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства

Відтепер в країні діє нова інструкція Мінюсту, яка запобігає реєстрацї неповнолітніх, народжених за межами Іспанії за допомогою сурогатного материнства. Передає УНН із посиланням на El Mundo.

Деталі

Запобігти тому, щоб громадяни обходили заборону на цю практику в Іспанії - так пояснило Міністерство юстиції країни рішення, згідно з яким, іспанським посольствам та консульствам тепер буде заборонено реєструвати дітей, народжених сурогатними матерями в іноземних країнах.

Правила набудуть чинності у найближчий четвер. Постанова скасовує усі незавершені процеси реєстрації, а також забороняє дипломатам приймати свідоцтва, видані іноземними державами, в яких громадяни Іспанії визнаються батьками дитини, народженої шляхом сурогатного материнства.

Починаючи з цього четверга, коли інструкція буде опублікована в Офіційному державному віснику (BOE), неповнолітніх можна буде зареєструвати лише звичайними способами визначення батьківства: через біологічні зв'язки або усиновлення.

- ідеться у поясненні, яке було надано відомством.

Нагадаємо

Організатор та двоє учасників злочинної організації постануть перед судом за вербування жінок для сурогатного материнства для самотніх іноземців. Схема порушувала закон і експлуатувала вразливих жінок.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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