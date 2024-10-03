Торгівля немовлятами: у Києві судитимуть організатора та учасників злочинної організації

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Організатор та двоє учасників злочинної організації постануть перед судом за вербування жінок для сурогатного материнства для самотніх іноземців. Схема порушувала закон і експлуатувала вразливих жінок.

Перед судом постануть організатор та двоє учасників злочинної організації, яка займалася вербуванням жінок для участі у програмах сурогатного материнства для самотніх іноземців. Обвинувальний акт скеровано до суду обвинувальний акт, повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН

Як встановило слідство, до злочинної організації входило 12 осіб, з яких 2 співорганізатори та 10 членів. Обидва організатори - керівники медичних клінік. Один з них, у минулому - працівник правоохоронного органу та діючий адвокат. Інші учасники схеми – працівники згаданих клінік, менеджери, адміністратори, перекладачі та адвокат.

Учасники схеми підшуковували жінок з Харківщини, які мають фінансові проблеми та обманом умовляли стати сурогатними матерями нібито для родин іноземців, які не можуть мати дітей без допомоги лікарів. На зустріч з жінками іноді навіть приходили сімейні пари, для яких начебто народжували дітей.

Від іноземців клініки отримували від 50 до 70 тис євро за весь комплекс послуг за народження дитини. З  них плата сурогатним матерям становила до 12 тис.  євро. Оскільки клініки, в порушення закону, надавати послуги чоловікам, що не мали дружини, матір для дитини обирали з каталогу донорів за фото.

Повідомляється, що після народження дитини сурогатною матір’ю їй казали, що саме її мають офіційно записати мамою дитини, хоча від початку жінок переконували, що вони народжують дітей для сімейної пари. Далі сурогатна мама повинна дати дозвіл на вивіз дитини за кордон.

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Якщо ж жінки не погоджувались на такі умови, їм погрожували не заплатити повну суму за їх послуги як сурогатної матері.

Зазначається що клініки, щодо яких проводилось розслідування, проводили процедури допоміжних репродуктивних технологій для осіб, які завідомо не відповідали вимогам наказів Міністерства охорони здоров’я у цій сфері. Тобто до послуг сурогатної матері можуть звернутись лише подружні пари, які мають певні проблеми із здоров’ям і тому самостійно не можуть стати батьками. Все це має бути підтверджено медичними документами та результатами обстежень.

Іноземці-замовники після отримання новонароджених дітей перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України.

Наразі обвинувальний акт відносно одного із організаторів (директор київської клініки) та двох учасників злочинної організації (в.о. директора харківської клініки та перекладач) скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Дії організатора кваліфіковано як створення злочинної організації, керівництво такою організацією, та вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно, вчиненому злочинною організацією (ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.149 КК України).

Дії двох інших учасників злочинної організації кваліфіковано як участь у злочинній організації та вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно, вчиненому злочинною організацією (за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України).

В той же час Оболонським та Подільським районними судами міста Києва винесено обвинувальні вироки відносно трьох учасників злочинного угрупування (два менеджера та адвокат), обвинувальні акти відносно яких скеровувалися до суду ще у листопаді 2023 року.

Судом затверджено угоди про визнання винуватості та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку у вигляді 3 роки у всім трьом учасникам.

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Також, Оболонським районним судом міста Києва розглядається кримінальне провадження відносно ще 2 учасників-перекладачів, дії яких також було кваліфіковано як участь у злочинній організації та вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно, вчиненому злочинною організацією (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України).

Крім того, прокуратурою виділено в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування відносно 4 підозрюваних осіб (співорганізатор, два адміністратора, перекладач), які оголошені у  міжнародний розшук.

Всім 4 особам заочно повідомлено про підозру та заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Станом на сьогодні вказане кримінальне провадження зупинено у зв’язку із міжнародним розшуком підозрюваних.

Крім того, прокуратурою вжито заходів щодо арешту майна у всіх підозрюваних осіб, зокрема арештовано: будинки, автомобілі, квартири, земельні ділянки та накладено арешт на коорпоративні права клінік.

Разом із тим, прокуратурою ініційовано перевірку дотримання клініками акредитаційних та ліцензійних умов.

Організаторам незаконної схеми загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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