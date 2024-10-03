Торговля младенцами: в Киеве будут судить организатора и участников преступной организации

Перед судом предстанут организатор и двое участников преступной организации, которая занималась вербовкой женщин для участия в программах суррогатного материнства для одиноких иностранцев. Обвинительный акт направлен в суд обвинительный акт, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Как установило следствие, в преступную организацию входило 12 человек, из которых 2 соорганизатора и 10 членов. Оба организатора - руководители медицинских клиник. Один из них, в прошлом - работник правоохранительного органа и действующий адвокат. Другие участники схемы - работники упомянутых клиник, менеджеры, администраторы, переводчики и адвокат.

Участники схемы подыскивали женщин из Харьковщины, которые имеют финансовые проблемы и обманом уговаривали стать суррогатными матерями якобы для семей иностранцев, которые не могут иметь детей без помощи врачей. На встречу с женщинами иногда даже приходили семейные пары, для которых якобы рожали детей.

От иностранцев клиники получали от 50 до 70 тыс евро за весь комплекс услуг за рождение ребенка. Из них плата суррогатным матерям составляла до 12 тыс. евро. Поскольку клиники, в нарушение закона, предоставлять услуги мужчинам, не имеющим жены, мать для ребенка выбирали из каталога доноров по фото.

Сообщается, что после рождения ребенка суррогатной матерью ей говорили, что именно ее должны официально записать мамой ребенка, хотя изначально женщин убеждали, что они рожают детей для семейной пары. Далее суррогатная мама должна дать разрешение на вывоз ребенка за границу.

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Если же женщины не соглашались на такие условия, им угрожали не заплатить полную сумму за их услуги в качестве суррогатной матери.

Отмечается, что клиники, по которым проводилось расследование, проводили процедуры вспомогательных репродуктивных технологий для лиц, которые заведомо не соответствовали требованиям приказов Министерства здравоохранения в этой сфере. То есть к услугам суррогатной матери могут обратиться только супружеские пары, которые имеют определенные проблемы со здоровьем и поэтому самостоятельно не могут стать родителями. Все это должно быть подтверждено медицинскими документами и результатами обследований.

Иностранцы-заказчики после получения новорожденных детей пересекали границу и вывозили детей за пределы территории Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении одного из организаторов (директор киевской клиники) и двух участников преступной организации (и.о. директора харьковской клиники и переводчик) направлено в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Действия организатора квалифицированы как создание преступной организации, руководство такой организацией, и вербовке человека с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния потерпевшего, совершенном повторно, совершенном преступной организацией (ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.149 УК Украины).

Действия двух других участников преступной организации квалифицированы как участие в преступной организации и вербовке человека с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния потерпевшего, совершенном повторно, совершенном преступной организацией (по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 УК Украины).

В то же время Оболонским и Подольским районными судами города Киева вынесены обвинительные приговоры в отношении трех участников преступной группировки (два менеджера и адвокат), обвинительные акты в отношении которых направлялись в суд еще в ноябре 2023 года.

Судом утверждены соглашения о признании виновности и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением испытательного срока в виде 3 года во всем трем участникам.

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Также, Оболонским районным судом города Киева рассматривается уголовное производство в отношении еще 2 участников-переводчиков, действия которых также были квалифицированы как участие в преступной организации и вербовке человека с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния потерпевшего, совершенном повторно, совершенном преступной организацией (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Кроме того, прокуратурой выделены в отдельное уголовное производство материалы досудебного расследования в отношении 4 подозреваемых лиц (соорганизатор, два администратора, переводчик), которые объявлены в международный розыск.

Всем 4 лицам заочно сообщено о подозрении и заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. На сегодня указанное уголовное производство остановлено в связи с международным розыском подозреваемых.

Кроме того, прокуратурой приняты меры по аресту имущества у всех подозреваемых лиц, в частности арестованы: дома, автомобили, квартиры, земельные участки и наложен арест на коорпоративные права клиник.

Вместе с тем, прокуратурой инициирована проверка соблюдения клиниками аккредитационных и лицензионных условий.

Организаторам незаконной схемы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.