За первое полугодие этого года в Украине родилось 87 655 младенцев. Больше всего - в столице, на Львовщине и Днепропетровщине. Об этом заявили в Министерстве юстиции, передает УНН.

Детали

В частности, в Киеве родилось - 9 695 детей, Львовской области - 7 923, Днепропетровской - 6 962, Одесской - 6 197, Киевской - 4 947, Ровенской - 4 532, Закарпатской - 4 323, Винницкой - 4 005, Ивано-Франковской - 3 916 и Харьковской - 3 798.

Также в первом полугодии 2024-го поженились 72 766 пар. Больше всего актовых записей о браке составлено отделами государственной регистрации актов гражданского состояния г. Киева - 9 392, Днепропетровской области - 7 076, Одесской - 4 896, Киевской - 4 848, Львовской - 4 616, Харьковской - 4 148, Винницкой - 3 362, Полтавской - 3 065, Черкасской - 3 001 и Хмельницкой - 2 925.

При этом развестись решили в пять раз меньше супружеских пар, а именно - 15 578.

Дополнение

Кроме того, по данным ведомства в указанный период 4 605 украинцев изменили свое имя, фамилию и отчество. Чаще всего государственная регистрация изменения имени проводилась в г. Киеве - 709, Днепропетровской области - 390, Львовской - 329, Одесской - 325 и Киевской - 291.