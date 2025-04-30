Правительство Испании запретило своим посольствам регистрировать детей, рожденных с помощью суррогатного материнства

Отныне в стране действует новая инструкция Минюста, которая предотвращает регистрацию несовершеннолетних, рожденных за пределами Испании с помощью суррогатного материнства. Передает УНН со ссылкой на El Mundo.

Предотвратить то, чтобы граждане обходили запрет на эту практику в Испании - так объяснило Министерство юстиции страны решение, согласно которому испанским посольствам и консульствам теперь будет запрещено регистрировать детей, рожденных суррогатными матерями в иностранных странах.

Правила вступят в силу в ближайший четверг. Постановление отменяет все незавершенные процессы регистрации, а также запрещает дипломатам принимать свидетельства, выданные иностранными государствами, в которых граждане Испании признаются родителями ребенка, рожденного путем суррогатного материнства.

Начиная с этого четверга, когда инструкция будет опубликована в Официальном государственном вестнике (BOE), несовершеннолетних можно будет зарегистрировать только обычными способами определения отцовства: через биологические связи или усыновление.