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Дитячий омбудсмен: невідомо, скільки клінік в Україні займається сурогатним материнством

Київ • УНН

 • 17896 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба сказав, що наразі невідомо, скільки клінік в Україні займається сурогатним материнством, оскільки немає такого реєстру. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим на телеканалі ZiK, передає УНН.

Дитячий омбудсмен: невідомо, скільки клінік в Україні займається сурогатним материнством

“І зараз ми стали свідками того, що відбувається тільки в одній клініці, яка навіть не соромиться на інші країни давати інформацію і показувати ті жахливі фотографії. Скільки таких клінік наразі невідомо, тому що немає такого реєстру. І у нас в країні “сурогат” діє вже дуже багато років, просто про це ніхто ніколи не говорив і тільки зараз, коли пандемія, коли заблоковане повітряне сполучення - почали про це говорити, тому що накопичилась велика кількість дітей. Але це й показує масштаб цієї проблеми. Яка велика кількість дітей сьогодні по-суті, як на мене, продається закордонним парам”, - сказав Микола Кулеба.

Він зазначив, що у комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я створена робоча група, яка займається вирішенням питання сурогатного материнства, однак його позиція відрізняється від позиції великої кількості депутатів.

“Тому що моя позиція - це мораторій на сурогатне материнство. Який був і в Таїланді, і в Індії, після таких випадків гучних, як були в Україні і раніше. Але, на жаль, сьогодні досить потужне лобі”, - додав Микола Кулеба.

Нагадаємо, на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства від іноземців, які наразі перебувають в одному з київських готелів.

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