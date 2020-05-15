Детский омбудсмен: неизвестно, сколько клиник в Украине занимается суррогатным материнством

"И сейчас мы стали свидетелями того, что происходит только в одной клинике, которая даже не стесняется на другие страны давать информацию и показывать те ужасные фотографии. Сколько таких клиник пока неизвестно, потому что нет такого реестра. И у нас в стране "суррогат" действует уже много лет, просто об этом никто никогда не говорил и только сейчас, когда пандемия, когда заблокировано воздушное сообщение - начали об этом говорить, потому что накопилось большое количество детей. Но это и показывает масштаб этой проблемы. Какое большое количество детей сегодня по сути, по-моему, продается зарубежным парам", - сказал Николай Кулеба.

Он отметил, что в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения создана рабочая группа, которая занимается решением вопроса суррогатного материнства, однако его позиция отличается от позиции большого количества депутатов.

"Потому что моя позиция - это мораторий на суррогатное материнство. Который был и в Таиланде, и в Индии, после таких случаев громких, как были в Украине и раньше. Но, к сожалению, сегодня достаточно мощное лобби", - добавил Николай Кулеба.

Напомним, на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей.