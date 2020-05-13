Україна знову в епіцентрі скандалів щодо прав дітей, народжених сурогатними матерями - Денісова

"Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства. У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн“, - написала Денісова.

За її словами, цей відеоролик є "підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною", а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як “товар високої якості”.

"Це свідчить про те, що державою не вживається всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідне ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати", - зазначила Денісова.

Омбудсмен наголосила, що сурогатне материнство в Україні — проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування. Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян.

"Звертаюся до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон", - написала Денісова.

Нагадаємо, Омбудсмен пропонує змінити законодавство щодо сурогатного материнства в Україні.



