Омбудсмен пропонує змінити законодавство щодо сурогатного материнства в Україні

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова вбачає у наданні послуг сурогатного материнства іноземцям порушення прав дітей, адже Україна не може проконтролювати їх долю та захистити. Тому омбудсмен пропонує внести зміни до законодавства і дозволити сурогатне материнство у країні виключно для своїх громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу омбудсмена.