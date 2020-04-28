Омбудсмен пропонує змінити законодавство щодо сурогатного материнства в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова вбачає у наданні послуг сурогатного материнства іноземцям порушення прав дітей, адже Україна не може проконтролювати їх долю та захистити. Тому омбудсмен пропонує внести зміни до законодавства і дозволити сурогатне материнство у країні виключно для своїх громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу омбудсмена.
"У ЗМІ набула поширення інформація щодо розкриття злочинів, пов’язаних із перенаправленням дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, за кордон. Попередньо уповноважений ВРУ з прав людини зверталась до профільних міністерств та правоохоронних органів щодо необхідності перевірки випадків можливих ситуацій торгівлі дітьми із використанням технологій сурогатного материнства. Наразі отримано інформацію про те, що за вказаними фактами відкрито кримінальне провадження та триває розслідування у справі", - йдеться у повідомленні.
Наразі процедура запліднення та народження дитини із застосуванням методів сурогатного материнства врегульована статтею 123 Сімейного кодексу України та Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Водночас нормативне регулювання демонструє свою недосконалість і залишає широкий простір для махінацій та злочинних дій, які призводять до незаконного вивезення новонароджених дітей за кордон.
"Уповноважений наголошує, що надання послуг сурогатного материнства іноземцям призводить у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна проконтролювати подальшу долю дітей та захистити своїх громадян. Саме задля забезпечення контролю за дотриманням прав дітей уповноважений вбачає доцільним внесення змін до Сімейного кодексу України, профільного законодавства та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook прокоментував затримання групи осіб, яка продавала новонароджених дітей з України у Китай.
Пізніше він зазначив, що ВРУ має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб унеможливити продаж немовлят за кордон.