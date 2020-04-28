Омбудсмен пропонує змінити законодавство щодо сурогатного материнства в Україні

ukru
16:58 • 22967 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 93505 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 171320 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 174946 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 180677 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 187147 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 166231 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183786 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144691 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149900 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
63 %
758 мм
Ясно
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 31583 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115286 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 122919 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100185 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 175461 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 171320 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 174946 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 180677 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 187146 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 166231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 24594 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100189 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115288 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110869 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 111039 перегляди
Актуальне
Омбудсмен пропонує змінити законодавство щодо сурогатного материнства в Україні

Омбудсмен пропонує змінити законодавство щодо сурогатного материнства в Україні

Київ • УНН

 • 14467 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова вбачає у наданні послуг сурогатного материнства іноземцям порушення прав дітей, адже Україна не може проконтролювати їх долю та захистити. Тому омбудсмен пропонує внести зміни до законодавства і дозволити сурогатне материнство у країні виключно для своїх громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"У ЗМІ набула поширення інформація щодо розкриття злочинів, пов’язаних із перенаправленням дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, за кордон. Попередньо уповноважений ВРУ з прав людини зверталась до профільних міністерств та правоохоронних органів щодо необхідності перевірки випадків можливих ситуацій торгівлі дітьми із використанням технологій сурогатного материнства. Наразі отримано інформацію про те, що за вказаними фактами відкрито кримінальне провадження та триває розслідування у справі", - йдеться у повідомленні.

Наразі процедура запліднення та народження дитини із застосуванням методів сурогатного материнства врегульована статтею 123 Сімейного кодексу України та Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Водночас нормативне регулювання демонструє свою недосконалість і залишає широкий простір для махінацій та злочинних дій, які призводять до незаконного вивезення новонароджених дітей за кордон.

"Уповноважений наголошує, що надання послуг сурогатного материнства іноземцям призводить у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна проконтролювати подальшу долю дітей та захистити своїх громадян. Саме задля забезпечення контролю за дотриманням прав дітей уповноважений вбачає доцільним внесення змін до Сімейного кодексу України, профільного законодавства та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook прокоментував затримання групи осіб, яка продавала новонароджених дітей з України у Китай.

Пізніше він зазначив, що ВРУ має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб унеможливити продаж немовлят за кордон.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68