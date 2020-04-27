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Рада має врегулювати питання сурогатного материнства – Геращенко

Рада має врегулювати питання сурогатного материнства – Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховна Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб унеможливити продаж немовлят за кордон. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Як нагадав Антон Геращенко, днями співробітники відділу по боротьбі з незаконною торгівлею людьми спільно з управлінням карного розшуку столичного главку та слідчими Печерського управління поліції припинили діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон.

За словами Геращенка, така злочинна схема стала можливою, через те, що в Україні повноцінно не врегульовано питання сурогатного материнства.

“Воно прямо не заборонено Законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно. Однак продаж новонародженого дитя — це повний склад злочину, передбачений статтею 149 Кримінального Кодексу України „Торгівля людьми“. Україна не повинна бути напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми!” — сказав Геращенко.

За його словами, необхідно, щоб Верховна Рада врегулювала питання: дозволено чи заборонено в Україні сурогатне материнство і, якщо дозволено, то як воно повинно бути врегульовано Законом.

“Якщо так, то необхідно приймати Закон про сурогатне материнство, в якому необхідно передбачити необхідні заходи для захисту прав і інтересів всіх сторін та головне — новонародженої дитини. Потрібно визначити — ми дозволяємо сурогатне материнство тільки для громадян України? Або дозволяємо українським жінкам продавати виношених ними в своїй утробі дітей за кордон? Якщо ні, тоді потрібно заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши пряму відповідальність за таке діяння”, — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, київські правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон.

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