У Києві викрили групу осіб, яка переправляла немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Київські правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.