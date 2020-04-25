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У Києві викрили групу осіб, яка переправляла немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства

У Києві викрили групу осіб, яка переправляла немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Київські правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Так, згідно з матеріалами слідства, до організації схеми причетні керівники однієї з столичних медичних клінік, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, які підшуковували в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

“Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники оборудки, складав близько 50 тис. доларів США, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 тис. доларів США, послуги щодо фіктивного одруження з іноземцями від 1000 — 1500 доларів США”, — йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що за адресами мешкання фігурантів, офісів, клініки та в автомобілях проведено 11 обшуків, в ході яких вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії.

У ході слідчих дій також були встановлені адреси квартир, де утримувалися новонароджені діти до вирішення питання про їх переміщення через кордон.

“У квартирі хостельного типу на території Солом’янського району столиці правоохоронці виявили 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок та чоловіка. Після оформлення відповідних актів працівниками ювенальної превенції немовлят доправили до дитячих лікарень міста Києва”, — повідомили у прокуратурі.

Наразі триває систематизація та аналіз вилученої документації. Проводяться заходи щодо перевірки близько 140 громадян іноземних країн на причетність до переміщення новонароджених дітей за кордон в порушення чинного законодавства.

Як раніше повідомляв УНН, Кабмін вніс у ВР законопроект про посилення захисту прав дітей.

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