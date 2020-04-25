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В Киеве разоблачили группу лиц, которая переправляла детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

В Киеве разоблачили группу лиц, которая переправляла детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

Киев  •  УНН

 • 20636 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Киевские правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Так, согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющая услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, подыскивавшая в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

“Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около 50 тыс. долларов США, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов США, услуги по фиктивному браку с иностранцами от 1000 — 1500 долларов США”, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях проведено 11 обысков, в ходе которых изъято медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш носители.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

“В квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления соответствующих актов работниками ювенальной превенции младенцев доставили в детские больницы города Киева”, — сообщили в прокуратуре.

Сейчас идет систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

Как ранее сообщал УНН, Кабмин внес в ВР законопроект об усилении защиты прав детей.

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