Кабмін вніс у ВР законопроект про посилення захисту прав дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект № 3386 “Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо скорочення термінів розгляду судом справ, пов’язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження”. Про це свідчить картка законопроекту на сайті ВР, передає УНН.
Так, документ був зареєстрований у п’ятницю, 24 квітня. На даний момент його текст відсутній на сайті ВР.
Останній етап проходження документа — переданий на розгляд керівництву.
Як раніше повідомляв УНН, прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму “Дау”.