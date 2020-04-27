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Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства - Геращенко

Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11519 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы исключить продажу детей за границу. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как напомнил Антон Геращенко, на днях сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска столичного главка и следователями Печерского управления полиции пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу.

По словам Геращенко, такая преступная схема стала возможной, потому, что в Украине полноценно не урегулирован вопрос суррогатного материнства.

“Оно прямо не запрещено законом, и поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не требуется. Однако продажа новорожденного ребенка — это полный состав преступления, предусмотренный статьей 149 Уголовного Кодекса Украины „Торговля людьми“. Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми!” - сказал Геращенко.

По его словам, необходимо, чтобы Верховная Рада урегулировала вопрос: разрешено или запрещено в Украине суррогатное материнство и, если разрешено, то как оно должно быть урегулировано законом.

“Если да, то необходимо принимать Закон о суррогатном материнстве, в котором необходимо предусмотреть необходимые меры по защите прав и интересов всех сторон и главное — новорожденного ребенка. Нужно определить — мы позволяем суррогатное материнство только для граждан Украины? Или позволяем украинским женщинам продавать выношенных ними в своей утробе детей за границу? Если нет, тогда нужно запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние”, - подчеркнул замминистра.

Напомним, киевские правоохранители прекратили деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу.

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