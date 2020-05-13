Украина снова в эпицентре скандалов по правам детей, рожденных суррогатными матерями - Денисова

КИЕВ. 13 мая. УНН. На официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Об этом сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, указав, что обратится по поводу проблемы к правоохранителям и госорганам власти, передает УНН.