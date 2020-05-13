Украина снова в эпицентре скандалов по правам детей, рожденных суррогатными матерями - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Об этом сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, указав, что обратится по поводу проблемы к правоохранителям и госорганам власти, передает УНН.
"Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства. В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран", - написала Денисова.
По ее словам, этот видеоролик является "подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной", а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".
"Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", - отметила Денисова.
Омбудсмен отметила, что суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.
"Обращаюсь к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущении бесконтрольного вывоза детей за границу", - написала Денисова.
Напомним, Омбудсмен предлагает изменить законодательство о суррогатном материнстве в Украине.