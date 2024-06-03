В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн

Полиция Киева сообщает о разоблачении группы мошенников, среди которых руководитель филиала банка и двое его знакомых. Они подозреваются в присвоении почти 6,2 млн грн с чужого банковского счета. Передает УНН со ссылкой на пресс службу Национальной полиции Украины.

детали

Установлено, что в преступную группу входило три человека. Это 32-летний управляющий филиала банка, а также двое его знакомых. Работник банка выбрал среди клиентов финучреждения женщину, на счету которой хранится значительная сумма денег. По данным правоохранителей, фигурант передал эти данные 42 - летнему знакомому, а тот, в свою очередь-изготовил фиктивные документы на имя потерпевшей. Затем используя поддельные документы, 29-летняя сообщница фигурантов, сняла со счета женщины почти 6,2 млн грн.

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Полицейские также установили еще пятерых пострадавших, с чьих счетов злоумышленники аналогичным образом были сняты деньги.

Сейчас устанавливается точная сумма нанесенного им ущерба. По предварительным подсчетам она может достигать 10 млн грн.

Дополнение

Полиция провела обыски у подозреваемых.

Полицейские изъяли "черновые" записи, телефоны с перепиской, парики, которые использовала одна из фигуранток для маскировки, деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства потерпевших, а также три автомобиля.

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