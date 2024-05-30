В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

В Ужгороде в помещении "Укргазбанка" мужчина сообщил, что у него с собой взрывчатка. Как сообщили в полиции Закарпатской области, взрывотехники уже провели осмотр сумки и помещения учреждения – опасных предметов или веществ обнаружено не было, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Telegram-канале журналист Виталий Глагола, мужчина кричал и сообщил, что у него в сумке с собой взрывчатка. Работникам банка пришлось вызвать сотрудников Государственной службы охраны и взрывотехников. Место оцепили на момент проверки.

Как указано в сообщении, мужчина вероятно имеет психическое заболевание.

Добавим

Правоохранители провели детальный осмотр помещения банка, о заминировании которого сообщил один из посетителей. Взрывоопасных предметов не обнаружено. С фигурантом продолжаются следственные действия.

"Сегодня в 18:15 сотрудники полиции получили сообщение от работников одного из банковских учреждений, расположенных в центральной части Ужгорода, что один из посетителей ведет себя неадекватно и заявляет, что у него в сумке взрывчатка. По вызову немедленно выехали наряды полиции, которые оперативно обнаружили потенциального подрывника и эвакуировали людей из помещения банка на безопасную дистанцию. Полицейские-взрывотехники провели осмотр сумки и помещения учреждения – опасных предметов или веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

С фигурантом работает следственно-оперативная группа. Определяется правовая квалификация события.