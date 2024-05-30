ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 17:21  •  2641 просмотра

Read in English

Мужчина сообщил о наличии взрывчатки в его сумке в банке в Ужгороде, но после осмотра экспертами-взрывотехниками никаких опасных предметов обнаружено не было.

В Ужгороде в помещении "Укргазбанка" мужчина сообщил, что у него с собой взрывчатка. Как сообщили в полиции Закарпатской области, взрывотехники уже провели осмотр сумки и помещения учреждения – опасных предметов или веществ обнаружено не было, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Telegram-канале журналист Виталий Глагола, мужчина кричал и сообщил, что у него в сумке с собой взрывчатка. Работникам банка пришлось вызвать сотрудников Государственной службы охраны и взрывотехников. Место оцепили на момент проверки.

Как указано в сообщении, мужчина вероятно имеет психическое заболевание.

Добавим

Правоохранители провели детальный осмотр помещения банка, о заминировании которого сообщил один из посетителей. Взрывоопасных предметов не обнаружено. С фигурантом продолжаются следственные действия.

"Сегодня в 18:15 сотрудники полиции получили сообщение от работников одного из банковских учреждений, расположенных в центральной части Ужгорода, что один из посетителей ведет себя неадекватно и заявляет, что у него в сумке взрывчатка. По вызову немедленно выехали наряды полиции, которые оперативно обнаружили потенциального подрывника и эвакуировали людей из помещения банка на безопасную дистанцию. Полицейские-взрывотехники провели осмотр сумки и помещения учреждения – опасных предметов или веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

С фигурантом работает следственно-оперативная группа. Определяется правовая квалификация события.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
telegramТелеграмма
uzhgorodУжгород
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  65946 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  89667 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  113362 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  102211 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  122337 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  82266 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  87947 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115907 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120925 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117728 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Новости по теме
В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

  •  2641 просмотра
Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

  •  5325 просмотра
Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

  •  7752 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове

Взрывы раздаются в Харькове

  •  7688 просмотра
Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

  •  8173 просмотра
Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

  •  8456 просмотра
Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский

Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский

  •  10984 просмотра
Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

  •  10130 просмотра
Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

  •  10916 просмотра
Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

  •  11503 просмотра

Популярные

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

  •  100502 просмотра
Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

  •  69905 просмотра
Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

  •  61852 просмотра
СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

  •  48586 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  122164 просмотра

Публикации

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  113362 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  122164 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  122337 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  128808 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  158615 просмотра

В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

Мужчина сообщил о наличии взрывчатки в его сумке в банке в Ужгороде, но после осмотра экспертами-взрывотехниками никаких опасных предметов обнаружено не было.

Общество •   •  2641 просмотра
В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

Двое студентов-стажеров были доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после аварии парома во время ночной атаки на Крым. Одному из них ампутировали ногу, а другой получил тяжелую травму головы.

Война •   •  5325 просмотра
Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома

Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

Кабинет Министров утвердил порядок сдачи иностранцами и лицами без гражданства экзаменов по основам Конституции Украины и истории Украины с целью получения украинского гражданства.

Общество •   •  7752 просмотра
Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

Взрывы раздаются в Харькове

В Харькове слышали взрывы, жителей призвали не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.

Война •   •  7688 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове

Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Ожидается, что Франция возглавит коалицию стран желающих направить в Украину инструкторов, которые будут обучать будущих бойцов Сил обороны.

Война •   •  8173 просмотра
Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ

Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Латвия отвергает дискуссии о размещении войск в Украине, но поддерживает право Украины наносить удары по законным военным объектам в россии с помощью предоставленного оружия, если это необходимо для защиты от российской агрессии.

политика •   •  8456 просмотра
Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский

Украина подписала уже 12 соглашений по Безопасности, предусматривающих военную и финансовую поддержку на сумму более 23 миллиардов долларов от партнеров, в частности Испании, Португалии и Бельгии.

Война •   •  10984 просмотра
Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский

Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

По словам главы Днепропетровской ОВА, под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская громады.

Война •   •  10130 просмотра
Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

Министерство иностранных дел Украины осудило недружественные и искаженные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о событиях в Украине. В ведомстве призвали грузинских политиков воздержаться от повторения российских заявлений об Украине.

политика •   •  10916 просмотра
Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

Зеленский и Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности перед саммитом мира в Швейцарии, символизирующее поддержку Киева на фоне напряженности в отношениях между двумя странами.

Война •   •  11503 просмотра
Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times