В Ужгороді чоловік повідомив, що прийшов з вибухівкою в "Укргазбанк": поліція небезпечних предметів не виявила
Київ • УНН
Чоловік повідомив про наявність вибухівки в його сумці в банку в Ужгороді, але після огляду експертами-вибухотехніками ніяких небезпечних предметів виявлено не було.
В Ужгороді в приміщенні "Укргазбанку" чоловік повідомив, що у нього з собою вибухівка. Як повідомили у поліції Закарпатської області, вибухотехніки вже провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, чоловік кричав та повідомив, що у нього в сумці з собою вибухівка. Працівникам банку довелося викликати співробітників державної служби охорони та вибухотехніків. Місце оточили на момент перевірки.
Як зазначено у повідомленні, чоловік ймовірно має психічне захворювання.
Додамо
Правоохоронці провели детальний огляд приміщення банку, про замінування якого повідомив один із відвідувачів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. З фігурантом тривають слідчі дії.
"Сьогодні о 18:15 співробітники поліції отримали повідомлення від працівників однієї з банківських установ, що розташована в центральній частині Ужгорода, що один з відвідувачів поводить себе неадекватно та заявляє, що у нього в сумці вибухівка. За викликом негайно виїхали наряди поліції, які оперативно виявили потенційного підривника та евакуювали людей з приміщення банку на безпечну дистанцію. Поліцейські-вибухотехніки провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було", - йдеться у повідомленні.
З фігурантом працює слідчо-оперативна група. Визначається правова кваліфікація події.