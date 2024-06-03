У Києві банкір та його спільники підозрюються у привласненні понад 6 млн грн
Київ • УНН
Банкір і двоє його спільників імовірно викрали понад 6 мільйонів гривень із банківських рахунків клієнтів через підробку документів.
Поліція Києва повідомляє про викриття групи шахраїв, серед яких керівник філії банку й двоє його знайомих. Вони підозрюються у привласненні майже 6,2 млн грн з чужого банківського рахунку. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Деталі
Встановлено, що до злочинної групи входило троє осіб. Це 32-річний керуючий філії банку, а також двоє його знайомих. Працівник банку обрав серед клієнтів фінустанови жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей. За даними правоохоронців, фігурант передав ці дані 42-річному знайомому, а той, у свою чергу - виготовив фіктивні документи на ім’я потерпілої. Потім використовуючи підроблені документи, 29-річна спільниця фігурантів, зняла з рахунку жінки майже 6,2 млн грн.
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Поліцейські також встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином були зняті гроші.
Наразі встановлюється точна сума завданих їм збитків наразі. За попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн.
Доповнення
Поліція провела обшуки у підозрюваних.
Поліцейські вилучили "чорнові" записи, телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігуранток для маскування, гроші та ювелірні прикраси, придбані за кошти потерпілих, а також три автомобілі.
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