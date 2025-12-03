В Киеве прошло прощание с легендой "Динамо" Владимиром Мунтяном

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 6744 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 12906 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 17434 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 15806 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 20786 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 21368 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 23657 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29208 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36886 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30529 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 16858 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 11619 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 27700 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны3 декабря, 12:35 • 15483 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины3 декабря, 12:41 • 18237 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 17433 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 27782 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 47238 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 50002 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 59068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 58178 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 60512 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 115259 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 88881 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 104588 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Серия Airbus A320
FIFA (серия видеоигр)

В Киеве прошло прощание с легендой "Динамо" Владимиром Мунтяном

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В Киеве 3 декабря на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялось прощание с легендарным футболистом Владимиром Мунтяном, который умер 1 декабря на 80-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище.

В Киеве прошло прощание с легендой "Динамо" Владимиром Мунтяном

Сегодня, 3 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского прошло прощание с легендой "бело-синих" Владимиром Мунтяном, который умер после продолжительной болезни на 80-м году жизни в понедельник, 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба киевского "Динамо", передает УНН.

Детали

В эту среду в чаше стадиона "Динамо" имени В. Лобановского состоялось печальное событие. На домашней арене "бело-синих" прощались с легендарным игроком нашего клуба Владимиром Мунтяном, который благодаря своей зрелищной игре на футбольном поле и невероятной человечности и искренности запечатлел свое имя в истории украинского и европейского футбола

- говорится в сообщении.

Отдать дань уважения Владимиру Мунтяну вместе с его семьей и друзьями пришли ветераны "Динамо", руководство киевского клуба, известные футбольные деятели.

Среди них - президент "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф, заместитель генерального директора Максим Радуцкий и другие сотрудники клуба, выдающиеся игроки "Динамо" прошлого Леонид Буряк, Александр Заваров, Олег Кузнецов, Владимир Бессонов, а также игроки нынешнего основного и молодежного состава киевлян.

Похоронили Владимира Мунтяна на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним

1 декабря Владимир Мунтян, один из величайших футболистов киевского "Динамо" и сборной СССР, семикратный чемпион СССР, участник чемпионата мира 1970 года и вице-президент Ассоциации ветеранов футбола Украины, умер после продолжительной болезни на 80-м году жизни.

Павел Башинский

ОбществоСпорт
Григорий Суркис
ФК «Динамо» Киев
Киев