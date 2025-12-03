В Киеве прошло прощание с легендой "Динамо" Владимиром Мунтяном

Сегодня, 3 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского прошло прощание с легендой "бело-синих" Владимиром Мунтяном, который умер после продолжительной болезни на 80-м году жизни в понедельник, 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба киевского "Динамо", передает УНН.

Детали

В эту среду в чаше стадиона "Динамо" имени В. Лобановского состоялось печальное событие. На домашней арене "бело-синих" прощались с легендарным игроком нашего клуба Владимиром Мунтяном, который благодаря своей зрелищной игре на футбольном поле и невероятной человечности и искренности запечатлел свое имя в истории украинского и европейского футбола - говорится в сообщении.

Отдать дань уважения Владимиру Мунтяну вместе с его семьей и друзьями пришли ветераны "Динамо", руководство киевского клуба, известные футбольные деятели.

Среди них - президент "Динамо" Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф, заместитель генерального директора Максим Радуцкий и другие сотрудники клуба, выдающиеся игроки "Динамо" прошлого Леонид Буряк, Александр Заваров, Олег Кузнецов, Владимир Бессонов, а также игроки нынешнего основного и молодежного состава киевлян.

Похоронили Владимира Мунтяна на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним

1 декабря Владимир Мунтян, один из величайших футболистов киевского "Динамо" и сборной СССР, семикратный чемпион СССР, участник чемпионата мира 1970 года и вице-президент Ассоциации ветеранов футбола Украины, умер после продолжительной болезни на 80-м году жизни.