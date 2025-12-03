У Києві пройшло прощання з легендою “Динамо” Володимиром Мунтяном

Сьогодні, 3 грудня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського пройшло прощання з легендою "біло-синіх" Володимиром Мунтяном, який помер після тривалої хвороби на 80-му році життя у понеділок, 1 грудня. Про це повідомляє пресслужба київського "Динамо", передає УНН.

Деталі

Цієї середи в чаші стадіону "Динамо" імені В. Лобановського відбулася сумна подія. На домашній арені "біло-синіх" прощалися з легендарним гравцем нашого клубу Володимиром Мунтяном, який завдяки своїй видовищній грі на футбольному полі та неймовірній людяності та щирості закарбував своє ім’я в історії українського та європейського футболу - йдеться в повідомленні.

Віддати шану Володимиру Мунтяну разом із його родиною та друзями прийшли ветерани "Динамо", керівництво київського клубу, відомі футбольні діячі.

Серед них - президент "Динамо" Ігор Суркіс та його брат Григорій Сурків, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф, заступник генерального директора Максим Радуцький та інші співробітники клубу, видатні гравці "Динамо" минулого Леонід Буряк, Олександр Заваров, Олег Кузнецов, Володимир Безсонов, а також гравці нинішнього основного та молодіжного складу киян.

Поховали Володимира Мунтяна на Байковому кладовищі у Києві.

Нагадаємо

