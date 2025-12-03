У Києві пройшло прощання з легендою “Динамо” Володимиром Мунтяном

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 6580 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 12724 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 17227 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 15694 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 20696 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21330 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23627 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29192 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36864 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30516 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 16773 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 11536 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 27546 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 15285 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 18147 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 17227 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 27632 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 47165 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 49946 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 59013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58147 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 60476 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115223 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88848 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104555 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

У Києві пройшло прощання з легендою “Динамо” Володимиром Мунтяном

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Києві 3 грудня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбулося прощання з легендарним футболістом Володимиром Мунтяном, який помер 1 грудня на 80-му році життя. Його поховали на Байковому кладовищі.

У Києві пройшло прощання з легендою “Динамо” Володимиром Мунтяном

Сьогодні, 3 грудня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського пройшло прощання з легендою "біло-синіх" Володимиром Мунтяном, який помер після тривалої хвороби на 80-му році життя у понеділок, 1 грудня. Про це повідомляє пресслужба київського "Динамо", передає УНН.

Деталі

Цієї середи в чаші стадіону "Динамо" імені В. Лобановського відбулася сумна подія. На домашній арені "біло-синіх" прощалися з легендарним гравцем нашого клубу Володимиром Мунтяном, який завдяки своїй видовищній грі на футбольному полі та неймовірній людяності та щирості закарбував своє ім’я в історії українського та європейського футболу

- йдеться в повідомленні.

Віддати шану Володимиру Мунтяну разом із його родиною та друзями прийшли ветерани "Динамо", керівництво київського клубу, відомі футбольні діячі.

Серед них - президент "Динамо" Ігор Суркіс та його брат Григорій Сурків, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф, заступник генерального директора Максим Радуцький та інші співробітники клубу, видатні гравці "Динамо" минулого Леонід Буряк, Олександр Заваров, Олег Кузнецов, Володимир Безсонов, а також гравці нинішнього основного та молодіжного складу киян.

Поховали Володимира Мунтяна на Байковому кладовищі у Києві.

Нагадаємо

1 грудня Володимир Мунтян, один із найвидатніших футболістів київського "Динамо" та збірної срср, семиразовий чемпіон срср, учасник чемпіонату світу 1970 року та віцепрезидент Асоціації ветеранів футболу України, помер після тривалої хвороби на 80-му році життя.

Павло Башинський

СуспільствоСпорт
Григорій Суркіс
ФК «Динамо» Київ
Київ