В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

На Софийской площади в Киеве проходит уникальная выставка беспилотного вооружения и роботизированной техники, организованная Министерством внутренних дел Украины. Посетители имеют возможность ознакомиться с десятками экспонатов, включая технику, которую активно используют подразделения Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

На выставке представлены разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяемые полицейскими на фронте, а также роботизированная техника ГСЧС, включая подводные дроны, роботы и вездеходы. Эта техника используется для тушения пожаров, обследования акваторий и разминирования.

Выставка привлекла внимание не только украинцев, но и иностранных гостей. Особенно приятно поражена была Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая посетила мероприятие и выразила свою поддержку украинским новейшим разработкам.

Кроме техники МВД, на выставке также представлена экспозиция Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Выставка продлится до 25 августа, поэтому все желающие еще имеют возможность посетить Софийскую площадь и увидеть новейшие достижения украинской инженерии.

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