У Києві проходить виставка безпілотників та роботів МВС України
Київ • УНН
На Софійській площі в Києві відбувається виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки МВС. Представлені розвідувальні та ударні БпЛА, підводні дрони та роботи ДСНС для різних завдань.
На Софійській площі в Києві проходить унікальна виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки, організована Міністерством внутрішніх справ України. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з десятками експонатів, включаючи техніку, яку активно використовують підрозділи Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Деталі
На виставці представлені розвідувальні та ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА), що застосовуються поліцейськими на фронті, а також роботизована техніка ДСНС, включаючи підводні дрони, роботи та всюдиходи. Ця техніка використовується для гасіння пожеж, обстеження акваторій та розмінування.
Виставка привернула увагу не тільки українців, але й іноземних гостей. Особливо приємно вражена була Прем’єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте, яка відвідала захід та висловила свою підтримку українським новітнім розробкам.
Окрім техніки МВС, на виставці також представлена експозиція Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Виставка триватиме до 25 серпня, тому всі охочі ще мають можливість відвідати Софійську площу та побачити новітні досягнення української інженерії.
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